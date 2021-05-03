حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ قرار غلق الحدائق والمتنزهـات والشواطئ بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التزام المحافظة بتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتصدي العاجل للموجة الثالثة من الوباء والمتضمنة تكليفات رئاسة مجلس الوزراء برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأعياد و العطلات الرسمية.



ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد

وما تبذله من جهود مضنية للتصدي لهذا الأمر وما اتخذته من إجراءات وقرارات تكفل سلامة أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات والإدارة العامة للازمات والكوارث والحد من المخاطر بالالتزام بما يلى :

- الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورنا والتعامل بحسم مع المخالفين للإجراءات والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

- التشديد على ارتداء المواطنين الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية وكذا

أثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة أو الأماكن المفتوحة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلـوب فيهـا واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

- غلق جميع الحدائق و المتنزهات والشواطئ العامة وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية أو سرادقات عزاء في دور المناسبات.

- استمرار الحملات و التعامل بكل حسم مع المخالفين من اصحاب الكافيهات و المقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع الشيشة ومصادرة المسلتزمات المخالفة المستخدمة مع الغلق الفوري للمخالفين .

- التشديد على التزام المحال والمطاعم التجارية و الورش بمواعيد الغلق الصيفية المقررة .

- التنسيق بين المديريات الخدمية ( الصحة – التموين - الطب البيطري ) لاتخاذ كافة التدابير الوقائية.



- تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجـة والمصنعة والمحفوظة والمخابز ومنافذ بيع السلع الاساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي وضبط السلع المخالفة والغير صالحة و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

- المـرور علـى مـدار اليـوم لمتابعة تطبيـق الاجـراءات الاحترازيـة ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خاصة عدم ارتداء الكمامات.

- موافاة غرفة عمليات المحافظة بتقرير يـومي بما تم اتخاذه حيال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- متابعة توافر كافة الادوية و المستلزمات الطبية و ارصدة الاكسجين الطبي .

- عدم السماح بإقامة الموائد الرمضانية بالمساجد و ملحقاتها وكذلك بالأماكن العامة .

- السماح بأداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى المخصص بها أماكن لصلاة السيدات.

مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية المقررة في هذا الشأن مع عدم اصطحاب الأطفال أثناء أداء الصلاة، مع الوضع في الاعتبار أن أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا سـتكون من أسس التقييم لكافة القيادات حيث سيتم عمل جولات تفتيش مفاجئة على كافة المستويات.