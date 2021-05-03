بتكليفات من "المالية" للتيسير على الممولين.. "الضرائب" تجري حملات لتوعية أصحاب المحلات والتاكسي البسطاء لتقديم الإقرار الإلكتروني

-لجان الدعم الفني تنقلت في المدن والقري لحصر الممولين

-كوادر من الضرائب طافت القرى والمدن لتقديم خدمات الإقرار للأشخاص الطبيعية مجانا

-وعي الممولين ساهم في تقليل الوسطاء والمجهولين لتقديم الإقرار الإلكتروني نظير مبالغ مادية

-متابعات ميدانية بمحلات الخضر والفاكهة وسيارات التاكسي لتقديم الإقرار الإلكتروني



تعكف وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب المصرية؛ علي تقديم التوعية المناسبة بالاجراءات الضريبية للتيسير علي الممولين ومساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية خلال موسم التحصيل، ضمن تكليفات القيادة السياسية بالعمل علي دمج الاقتصاد غير الرسمي و زيادة حصيلة الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية علي مستوي المخاطبين بأداء الضريبة.



ونجحت وزارة المالية علي مدار الفترات السابقة في تشكيل فريق عمل للوصول لكافة المخاطبين بأداء الضريبة من خلال لجان الحصر الميداني و متابعة المحال التجارية والسلاسل ومقدمي الخدمات كأصحاب التاكسي و اصحاب المهن الحرة للتوعية بضرورة تقديم الاقرار الضريبي و استجداء حق الخزانة العامة.

فرق الدعم الفني



وقال رضا عبد القادر، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، إن فرق الدعم الفنى المتنقلة بمصلحة الضرائب والتي قامت بجولات علي مستوي القرى والمدن استهدفت صغار الممولين بالمحافظات من أجل توعيتهم ومساعدتهم فى تسجيل إقراراتهم إلكترونيًا.

وأكد أن صغار الممولين ضربوا أروع الأمثلة فى حب مصر والالتزام الضريبي، وأبدوا تجاوبًا ملحوظًا، وتعاونًا ملموسًا، وحرصًا متزايدًا على أداء حق الدولة، حيث بادروا بتسجيل إقراراتهم إلكترونيًا، خاصة بعدما أدركوا أهمية منظومة الإقرارات الإلكترونية فى توفير المعلومات الدقيقة والفورية، التى تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية، بعيدًا عن التقديرات الجزافية.



أشار إلي أن تلك الاجراءات استهدفت حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتحصيل مستحقات الدولة، وأدركوا أيضًا أن الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترة المُحددة، يُعد أحد حالات التهرب الضريبى.

وأوضح أن فرق الدعم استطاعت الوصول لأصحاب محلات البقالة والخضار والفاكهة والسرجة وسائقى التاكسى، ووجدوا تعاونًا ملموسًا وحرصًا متزايدًا على ارتياد المنظومة الإلكترونية لأداء الضريبة المستحقة عليهم.

عناصر ذات كفاءة

وفي سياق متصل أكدت سناء عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، أنه تم تكليف مجموعات متخصصة من العناصر ذات الكفاءة لمساعدة الممولين البسطاء مجانا خلال فترات تقديم اقرار الضرائب للاشخاص الطبيعية وذلك علي مستوي الجمهورية.

التوعية للقضاء على الوسطاء



وقال طارق فرج،مدير عام التوعية والإعلام والعلاقات العامة بالمصلحة، إن هناك ترحيبا من الممولين بفرق الدعم الفني وأبدوا تعاونا مهما بغرض انجاح المنظومة الالكترونية الخاصة بتقديم الاقرارات، معتبرا ان ذلك يعكس وعي المواطنين للتصدي للوسطاء والمجهولين لتقديم الاقرار الالكتروني نظير مبالغ مالية.



وذكر ماهر محمد، عضو فرق الدعم الفنى بالضرائب، أن حملات التوعية بالمصلحة نجحت في كسب ثقة البسطاء، خصوصا أصحاب محلات الخضار والفاكهة، والبقالة، والخراطة، وغيرهم، لمساعدتهم مجانًا فى تسجيل إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وسداد الضريبة من خلال المأمورية التابع لها، أو عن طريق بطاقات الصراف الآلي ATM عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب بالإنترنت.

التسجيل الإلكتروني

وأوضحت أماني جابر، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعلومات بالضرائب، أن صغار الممولين من سائقي التاكسي، وأصحاب محلات البقالة، وغيرهم كانوا ملزمين خلال هذا العام بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، مما تتطلب توعيتهم وكل البسطاء من الأشخاص الطبيعيين في الريف والمدن، وقد نجحنا بالفعل في إقناع الكثيرين بالتسجيل الإلكتروني لإقراراتهم بعيدًا عن مخاطر اللجوء إلى وسطاء مجهولين وتداول الرقم السرى لكل منهم، مؤكدة أن بورسعيد، والمنيا، وأسيوط، والقليوبية، كانت أكثر المحافظات تفاعلًا خلال موسم الإقرارات الضريبية، وقد أبدى صاحب ورشة ميكانيكا بالقليوبية سعادته بنزول فرق الدعم الفنى إلى مقره ومساعدته مجانًا فى تقديم إقراره إلكترونيًا.

دعم أصحاب المهن التمثيلية



أكد محمود أمين، عضو فرق الدعم الفني بالضرائب أننا ذهبنا إلى المواقف العامة والطرق الرئيسية؛ للتواصل مع الممولين البسطاء، وتوجهنا أيضًا إلى نقابة المهن التمثيلية وساعدنا أصحاب الأدوار الثانوية بالسينما فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

أشار هاني خليفة، مهندس شبكات بالضرائب، إلى أننا نجحنا فى القضاء على مخاوف بعض البسطاء من تسجيل الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بإيضاح مزايا التحول الرقمى لهم وللدولة والمجتمع.

وأوضح محمود أبو دنيا، عضو فرق الدعم الفنى بالضرائب، أن فرق الدعم الفنى الميدانى تمكنت من التواصل مع مختلف الممولين البسطاء بالمحافظات ومساعدتهم فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.