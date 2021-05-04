غدا الجمارك تبيع 56 سيارة بالمزاد العلني وهذه شروط التقديم .. تفاصيل

تنظم مصلحة الجمارك غدا الأربعاء، مزادا علنيا لبيع 56 سيارة ملاكي ونقل وموتوسيكل؛ من ماركات شهيرة؛ موضحة ان تلك السيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحتي مطار القاهرة الدولي و أرض المعارض بطريق صلاح سالم.



وينشر موقع "صدي البلد" الاخباري تفاصيل المزاد وكيفية التقديم..



للتقدم للمزاد ينبغي شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزاد بقيمة 400 جنيه من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمنطقة الدقي باعتباره شرطا اساسيا لدخول المزاد بالاضافة إلي المعاينة الفنية للسيارة المراد شراءها سواء بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي و ساحة أرض المعارض في تمام الساعة 9 صباحا حتي الثانية ظهرا حتي يوم عقد المزاد.



يشترط في المتقدم لدخول المزاد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأفراد العاديين بالاضافة للبطاقة الضريبية بالنسبة للتجار، وسداد مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد ويتم خصمه من ثمن السيارة في حال رسو المزاد علي المتقدم، ويرد بعد انتهاء جلسة المزاد في حال عدم رسوه علي المتقدم.



تخضع عملية المزاد لقانون التعاقدات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية و الواردة بكراسة الشروط، ويسدد المشارك في المزاد نسبة 30% من قيمة السيارة التي ترسو عليه عقب انتهاء المزاد مباشرة نقدا أو بشيك مقبول الدفع، علي ان يتم استكمال عملية سداد باقي قيمة السيارة خلال 15 يوما من تاريخ المزاد.

ذكرت مصلحة الجمارك أنه في حالة عدم السداد أوانسحاب المشارك يصبح التأمين المؤقت مملوكا لخزينة المصلحة.

غرامات لمن يتأخر في السداد



وأشارت المصلحة إلي أنه حال تأخر من يرسو عليه المزاد في السداد في المدة المحددة، يتم تحصيل مصروفات تخزين السيارة بنسبة 1% من قيمتها عن كل يوم تأخير او جزء منه بحد أقصي لمدة أسبوع، موضحة انه في حال عدم الإستلام بعد ذلك يتم إلغاء التعاقد ويتم مصادرة التأمين النهائى مع خصم قيمة المصروفات المستحقة مضافا إليها أى غرامات تراها الجهة الإدارية .



ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة ، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، ويتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .

