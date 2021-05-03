أحمد عيد عبد الملك: كنا محظوظين باللعب مع شيكابالا

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على مهارت محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا: "اللي لعب مع شيكا في عزه غير الي اتفرج عليه الموضوع مختلف انك تتفرج عليه و انت في الـ ١١ لدرجة إننا كنا بندور عليه نديله الكورة علشان نتفرج عليه وكنا محظوظين بكده والله "

وتعادل فريق الزمالك، إيجابيا أمام بيراميدز بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة، مساء امس فى إطار منافسات الجولة الـ 19 بالدورى الممتاز.

ورغم التعادل فقد الزمالك نقطتين في ترتيب جدول الدورى الممتاز واعتلى القمة برصيد 41 نقطة فيما حل خلفه في المركز الثاني فريق النادي الأهلي برصيد 37 ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – زيزو – أوباما – حميد أحداد