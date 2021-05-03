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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل نسل الأغراب الحلقة21 .. غفران يهدد جليلة بقتل أخواتها

بدأت الحلقة ٢١ من مسلسل" نسل الأغراب"؛ بمواجهه بين غفران وجليلة ؛ حيث حذرها من الزواج من عساف الغريب والأ اذا تم ذلك سيقوم بقتل أخواتها .

وأخبرها غفران أنه تزوجها لكي يكيد عساف وليس حبا فيها .
وردت جليلة عليه بأنها ترفض نغمة التهديد؛ وستختار الحرب وتتزوج عساف؛ لأنها تزوجته وهي لا تحبه .

وذهبت  جليلة وأخبرت عساف بما قاله لها غفران ؛ وأعترفت له أنها كانت تحب غفران أثناء عيشها معه ؛ ولم تتغير مع غفران  إلا بعد خروجه من السجن .

وخرج بكري من السجن ؛بعدما أثبت أن الذهب الذي كان بحوزته كان “ فالصو” ؛ ليتم الافراج عنه.

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مسلسل نسل الاغراب الحلقة 20 ..مواجهة قوية بين جليلة وعساف الغريب

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب الغيرة  الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهمامن أم مختلفة.

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محمد سامي عن المبالغة في نسل الأغراب: مثل Game of Thrones .. فيديو

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

مي عمر محمد سامى رمضان 2021 نسل الأغراب مسلسل نسل الاغراب قصة مسلسل نسل الأغراب Game of Thrones الحلقة ٢١

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