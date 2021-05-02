محمد سامي: أحمد السقا مش هيناسبني.. ورسالة نارية لـ منتقدي نسل الأغراب

حل المخرج محمد سامي، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة "، والمذاع على قناة "، المحور، وتناول اللقاء العديد من الموضوعات، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء:"

المخرج محمد سامي: التزام أحمد السقا يغيظ .. فيديو

وقال "سامي"، خلال حواره مع الإعلامية "بسمة وهبة"،: "الفنان أحمد السقا حالة فريدة، والتزامه يغيظ"، لافتا: "صورت معاه 4 أعمال فقط".



محمد سامي عن المبالغة في نسل الأغراب: مثل Game of Thrones .. فيديو

وأوضح: "من الطبيعي أن المسلسل يكون مبالغ فيه وفي شخصياته.. ومسلسل صراع العروش العالمي game of thrones كان مبالغ فيه، وهو ما قصدت أن أحكيه في المسلسل هو أنهم أغراب فغضبهم مبالغ فيه".



مش جمهور.. محمد سامي يوجه رسالة نارية لـ منتقدي نسل الأغراب.. فيديو

وعلق "سامي"، على الانتقادات الموجهة لمسلسل "نسل الأغراب"، قائلا: "فيه ناس بتنتقد مسلسل نسل الأغراب من الشكل العام، ودول باعتبرهم مش جمهور".



محمد سامي: أحمد السقا بيدفعني أجري كله في صندوق المولى.. فيديو

أشاد المخرج محمد سامي، بالفنان أحمد السقا، قائلًا إنه حالة فريدة، والتزامه "يغيظ"، مضيفًا: " صورت معاه 4 أعمال فقط".



من أيام الجامعة.. محمد سامي يكشف مفاجأة عن جملة كتع كسح كسل.. فيديو

وكشف "سامي"، لغز جملة "كتع كسح كسل"، بمسلسل نسل الأغراب قائلا: "أنا بقولها لصاحبي من وإحنا في الجامعة، أول ما يكونوا مش عايزين يذاكروا أقولهم أنا قاعد مع كتع كسح كسل"، موضحا: "وأنا بكتب السيناريو كتبتها لغفران الغريب في الحلقة الأولى وهو بيوصف الغجر".



المخرج محمد سامي يبكى على الهواء لهذا السبب.. فيديو

أكد المخرج محمد سامي، عشقه للفنانة القديرة الراحلة أحلام الجرتلي ، التي ظهرت بشخصية "أم غفران" فى مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وكان لظهور الجريتلى طلة خاصة بأداء فنى متميز وكأنها تودع جمهورها من خلال آخر أعمالها الدرامية بترك بصمة كبيرة ومميزة من فنانة قديرة قدمت عددا من الأعمال والأدوار المهمة بتاريخها الفني.

محمد سامي عن الخلاف مع شيرين عبد الوهاب: بحبها وأتمنى أشتغل معاها تاني

وتحدث "سامي"، عن خلافه مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلا: "بحبها بغض النظر عن الخلاف"، متابعا: "خلاف من زمان وأنا صغير".



محمد سامي يكشف حقيقة هروبه من محمد السبكي في بيروت.. فيديو

تحدث المخرج محمد سامي، عن علاقته بالمنتج محمد السبكي، قائلًا :" مش بيعرف يتعامل مع حد قدى، ولا بعرف أتعامل مع حد قده، وإحنا الاتينن أصدقاء وخناقتنا مضحكة جدًا".



محمد سامي: أصبت بالاكتئاب لرحيل الفنانة أحلام الجريتلي.. فيديو

وقال "سامي"، إنه تاثر برحيلها وأصيب بالاكتئاب، معقبًا:"حبيتها جدًا من قلبي، واشتغلت معاها كثيرًا، ودايما كانت بتقول أنت ابني.. ودايما كنت بعاكسها طول الوقت كأن عندها 19 سنة، ورقصنا مع بعض".



العرافة تفاجئ محمد سامي بعرض بقيمة 30 مليون جنيه من فنانة لعمل مسلسل لها.. فيديو

فاجأت "العرافة"، محمد سامي، بالعرض الذي قُدم له من إحدى الفنانات بقيمة 30 مليون جنيه لعمل مسلسل لها في رمضان، ليرد "سامي"، قائلا: "بعد مسلسل البرنس أنا كنت متعاقد وجالي عرض ما بفلوس كبيرة أني أعمل مسلسل علشان أسيب التعاقد وأدفع الشرط الجزائي".