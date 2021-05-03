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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشيد بتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.. صور

فرق التوعية
فرق التوعية

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوعية فريق التواصل المجتمعي التابع لوزارة الصحة، والفرق الطبية بمديرية الصحة، المواطنين في مركز تلقي اللقاح بسيدي غازي وقلين.

وذلك بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-١٩ " أهمية تلقي اللقاح، إضافة لتوعية الأهالي في الأسواق والمحلات المتنوعة، وتوزيع كمامات لمن لا يرتدون الكمامات، وتقديم نصائح لهم.

محافظ كفرالشيخ يتابع استخراج جثمان عامل لقي مصرعه أثناء هدم كوبري

محافظ كفرالشيخ يشدد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالقطاعات الخدمية .. ويوجه بتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية .. وحملات مكثفة لأعمال النظافة العامة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة

وناشد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة بحجز اللقاح عبر الموقع الإلكتروني الذي أعلنته وزارة الصحة، www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا، أو لمعرفة المزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن ( ١٥٣٣٥ ).

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أخبار محافظة كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين فيروس كورونا لقاح كورونا

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