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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"فايزر" تبحث موافقة الحكومة الهندية على تسجيل لقاحها ضد كورونا

فايزر
فايزر

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، اليوم الاثنين، إن الشركة تحاول تسجيل لقاح فيروس كورونا في الهند منذ عدة أشهر، وتناقش حاليًا مع الحكومة إجراءات الموافقة العاجلة في البلاد.

 

وأضاف بورلا: “لسوء الحظ، لقاحنا ضد كورونا غير مسجل في الهند على الرغم من تقديم طلبنا منذ أشهر”. 

 

وتابع “نحن نناقش حاليًا مع الحكومة الهندية مسارًا سريعًا للموافقة لجعل لقاح  فايزر بيوان تك متاحًا للاستخدام في البلاد”.

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واستطرد بورلا أيضًا إن شركة فايزر تبرعت بما قيمته 70 مليون دولار من الأدوية للهند، بما في ذلك المنشطات لتقليل الالتهاب ومضادات التخثر لمنع تخثر الدم وكذلك المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية الثانوية.

وتواجه الهند حاليًا ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات ، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 400000 حالة يوم السبت الماضي وحده.

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