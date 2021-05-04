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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى للمصريين: سجل وروح اتطعم بأي لقاح متوفر في الصحة كله آمن

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل اللقاحات الموجودة في مصر آمنة، موضحا أن كل من سجل حوالي 2 مليون وهذا عدد قليل جدا. 
 

وتابع خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»،  المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: «سجل على الموقع وهيجيلك رسالة وروح خد اللقاح الموجود أي ان كل اللقاحات الموجودة في مصر خاصة لكافة الاختبارات لكي نتأكد منها أنها آمنة تماما».

ولفت موسى، أنه في وجود مشاكل في اللقاحات التي يلح بها المصريين سوف يعرف الجميع الأمر ليس سرا لأنه متاح للجميع مجانا.

وناشد موسى، المصريين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا الذي تقدمه الدولة المصريين مجانا؛ لافتا أن البعض «نشاز» يحاول تخويف المصريين من اللقاح.


وتابع، الدولة تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية لتحاشي انتشار الفيروس ان يحدث في مصر لا قدر الله مثل ما يحدث في الهند، لافتا أنه يجب التعاون مع الدولة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية حتى نحد من انتشار الفيروس.

لقاح فيروس كورونا على مسئوليتي التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا لامي أحمد موسى

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