الصيد يحصد بطولة الجمهورية للقوة للناشئين.. وجمارك الإسكندرية وصيفًا وفاروس ثالثًا

اختُتمت بمدينة الإسكندرية فعاليات بطولة الجمهورية للقوة الكاملة للناشئين، بمحافظة الإسكندرية، وسط منافسات قوية ومشاركة متميزة، بمشاركة 115 لاعبًا يمثلون أكثر من 20 ناديًا، في واحدة من البطولات التي شهدت أجواءً تنافسية مميزة ومستوى فنيًا لافتًا.

وشهدت فعاليات البطولة حضور اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة، إلى جانب إبراهيم عبدالمعين، رئيس منطقة الإسكندرية للقوة ، حيث تابعا المنافسات وحرصا على دعم اللاعبين والأجهزة الفنية والمنظمين.

وأشاد اللواء محمود بركات بالمستوى التنظيمي للبطولة، كما أثنى على منطقة الإسكندرية للقوة لحسن اختيارها لمكان إقامة المنافسات، مؤكدًا أن اختيار مقر يليق باسم ومكانة الإسكندرية كان أحد عوامل نجاح البطولة وظهورها بالشكل المشرف.

وأسفرت نتائج الترتيب العام للبطولة عن تتويج نادي الصيد بالدقي بالمركز الأول، ليحصد لقب البطولة عن جدارة، بينما جاء نادي جمارك الإسكندرية في المركز الثاني، وحل نادي فاروس في المركز الثالث، بعد منافسات قوية بين الأندية المشاركة.

وأكد اللواء محمود بركات تقديره الكبير لما قدمه الأبطال من مستويات مميزة، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذلته الأجهزة الفنية والإدارية واللجنة المنظمة طوال أيام البطولة، وهو ما ساهم في خروج المنافسات بصورة تليق باسم الاتحاد المصري للقوة.

كما وجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير لجميع المشاركين والمنظمين، وعلى رأسهم إبراهيم عبدالمعين رئيس منطقة القوة، تقديرًا لدوره وجهوده الكبيرة في التنظيم والإشراف على البطولة.

وتأتي هذه البطولة لتؤكد أن الإسكندرية أصبحت محطة مهمة على خريطة بطولات القوة في مصر، وأن الاهتمام بقطاع الناشئين يمثل أحد أهم الأسس لصناعة جيل جديد من الأبطال القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات ورفع راية الرياضة المصرية مستقبلًا.