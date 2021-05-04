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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتابعان تدريب فريق «الجو مكانية» على أحدث الأجهزة

محافظ كفر الشيخ ونائبه
محافظ كفر الشيخ ونائبه

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائبه، أعمال وحده  شبكات المرافق التابعة لوحدة  نظم المعلومات الجيومكانية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،  بشأن تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية وذلك بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم وأماكن المخالفات بصور الأقمار الصناعية.

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قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم إنهاء نقاط الثوابت معلومة الاحداثيات والمناسيب داخل مدينة كفر الشيخ،  حيث تم عمل شبكة من الترافيرسات  المساحية التي تغطي كافة أنحاء المدينة، وتم  تحديد  الصفر المعماري للمدينة مقارنة بمستوى سطح البحر ومراعاة تغطية مناطق الامتداد العمراني الجديدة بشبكات احداثيات تمكن الوحدة من اتاحة معلومية البيانات المكانية المتعلقة بالموقع وكافة البيانات المساحية.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أنه تم  تدريب فريق العمل على أحدث الأجهزة على مستوى العالم وهي وحدة GPS موديل (GRX3) للقيام بعمل ثوابت أرضية لكامل نطاق المحافظة، ومحطة رصد متكاملة   Total Station موديل ( IX503 ) للقيام بأعمال الرفع المساحي والتوقيع وميزان إلكتروني أوتوماتيكي موديل ( SDL50 ) لتحديد الصفر المعماري والمناسيب، وأجهزة الكشف على الأغطية والمعادن والكشف عن شبكات البنية التحتية.

وأكد أحمد السعيد عجلان، مدير الوحدة، انه ستقوم الوحدة بتقديم خدمات واسعة المجال في نطاق الأعمال المساحية مثل عمل الميزانيات الشبكية والطولية وحساب كميات الحفر والردم، وجسات المرافق وتصاريح الحفر وإنتاج خرائط مرافق للبنية التحتية لأي منطقة للتعرف على المرافق الموجودة في باطن الأرض لتحقيق تكامل البنية المعلوماتية من خلال قواعد بيانات مكانية مركزية في الوحدة الجيومكانية الرئيسية بالمحافظة، فضلا عن أنه تم تدعيم الوحدة بحزمة تراخيص لأكثر البرامج دقة في العالم والتي تتعامل مع صور الأقمار الصناعية وبرامج النظم والتي تتيح للمحافظة الربط اللحظي مع جهات الإدارة والوحدات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة وتدعم مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.

أخبار محافظة كفرالشيخ الجو مكانية رصد المخالفات مخالفات البناء اللواء جمال نور الدين

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