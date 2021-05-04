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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل وكل ما نفترق الحلقة 21.. ريهام حجاج تواصل محاولاتها للانتقام من قرية طماطا

ريهام حجاج
ريهام حجاج

شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل “وكل ما نفترق” العديد من الأحداث المشوقة حيث تشاجرت ريهام حجاج مع هند عبد الحليم بسبب الأحلام والرؤى التي تحلم بها الأخيرة.

 

وتواصل ريهام حجاج، المحاولات؛ لتنتقم من قرية “طماطا”، وتحاول الاستعانة بالبعض حتى تتمكن من الوصول لهدفها.

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كما تبحث ريهام حجاج، خلف المصحة التي تتعالج بها هند عبد الحليم، لأنها هي المصحة ذاتها التي تُعالج بها آيتن عامر.

 

"و كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج بجانب كل من “أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وآيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام” وغيرهم.

كل ما نفترق هند عبد الحليم عمرو عبد الجليل احمد فهمي ريهام حجاج ايتن عامر

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