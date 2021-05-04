شاهد.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الثلاثاء، طقسا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في السويس الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 19