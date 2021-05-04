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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سحب ٥٩١٥ رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مرور
مرور

قامت الجهات المعنية بوزارة الداخلية ، عقب انتهاء المهلة المحددة في ٣٠ مارس الماضي، خلال 24 ساعة بسحب ٥٩١٥ رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.


ويسهم الملصق الإلكتروني ، في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص، حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.


كما يساعد في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك مركبات المناطق الحرة، ويسهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.


يذكر أن هذا الملصق يتيح تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة من خلال التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنياً ، كما يتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

الملصق الالكترونى اخبار الحوادث مرور إرشادات مرورية

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