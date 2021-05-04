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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: حملات تفتيشية على مصانع وشركات ومحطات معالجة صرف بالقاهرة الكبرى والشرقية

صدى البلد

شنت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالقاهرة الكبرى، حملة تفتيشية على عدد من المصانع العاملة فى مجالات الغزل وإنتاج المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

تنفيذ ٣  أنشطة توعوية بالمركز الطبي بقرية طحانوب 

وقام فرع القاهرة بتنفيذ ٣  أنشطة توعوية بالمركز الطبي بقرية طحانوب مركز ومدينة شبين القناطر وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة وذلك بهدف رفع الوعى البيئى للمواطنين وحثهم على تبنى الممارسات البيئية السليمة .

كما شكل فرع الشرقية لجنة للتفتيش على محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، حيث تم التفتيش على محطات الصرف بمراكز كلاٍ من أولاد  صقر، وأبو كبير وتم سحب العينات اللازمة ومراجعة السجلات الخاصة بالمحطة والمستندات الخاصة بها وإتخاذ الاجراءات اللازمة.

وحرصاً على رفع الوعى البيئى للمواطنين قام فرع الشرقية بتنفيذ  حملة توعية بيئية بمدينة الزقازيق وأخرى بالوحدة المحلية بالصنافيين حول أهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، حيث تم شرح عدد من المفاهيم البيئية المختلفة  وتم تشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا واتباع العادات الغذائية الصحية والسلوكيات البيئية الرشيدة.

البيئة الوحده المحلية محافظة الشرقية ياسمين فؤاد وزارة البيئة القاهرة الزقازيق معالجة الصرف

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