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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندى: البعض يستخدم آيات القرآن شعارات ولا يتقن عمله..فيديو

صدى البلد

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض يطبق الشعارات فقط فتجد على المحلات والسيارات آيات قرآنية وأحاديث نبوية، إنما أخلاق أصحابها منفصلة تماما عن الدين. 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "أنا بقول للشيوخ كفاكم حديث عن الرقائق والجنة والحور العين، وانزلوا بالناس إلى أرض الواقع، عرفوهم أن العمل عبادة وإتقان العمل عبادة والتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا عبادة، بدل ما يتوكل على الله ولا يعملون بهذا، أو يكتبون ايات قرانية على محلاتهم ولا يعملون بها".

 

هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء؟ .. أمين الفتوى يجيب

حكم الأكل على جرائد بها آيات من القرآن الكريم، وإلقاءها في المخلفات؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح وسام، قائلاً: "إن هذا الأمر ينبغي الحذر منه، لكون هذه الآيات والأحاديث محترمة، وعلى المسلم أن يكون معظم لحرمات الله سبحانه وتعالى وآياته"، منوهًا إلى أن الله سبحانه وتعالى غفر لإنسان رفع ورقه فيها اسمه ونظفها وحفظها، فكان هذا سبب أن غفر الله له.

 

آيات القرآن الشيخ خالد الجندي برنامج لعلهم يفقهون

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