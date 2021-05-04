6 ميداليات بالبريميرليج.. وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب الكاراتيه القادمة من البرتغال

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، الثلاثاء، بعثة المنتخب المصري للكاراتيه، والذي حصل علي ٦ ميداليات متنوعة ببطولة الدوري العالمي البريميرليج بالبرتغال، إضافة إلى حصول اللاعب علي الصاوي علي البطاقة المؤهلة لأولمبياد طوكيو.



ويأتي ذلك بحضور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري الكاراتيه والنائب محمد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد الكردي مساعد الوزير، وعبد الأول محمد، معاون الوزير لقطاع البطولة.

وخلال اللقاء، أبدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سعادته البالغة بإنجازات الاتحاد المصري للكاراتيه والتأهل للأولمبياد.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الفترة القادمة هي فترة إعداد على أعلى مستوى للوصول لمنصات تتويج أولمبياد طوكيو القادمة وان وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم لجميع الاتحادات الرياضية المصرية ولاعبو المنتخبات في سبيل رفع اسم مصر على منصات التتويج على كافة مستوياتها القارية والدولية والعالمية.

من جانبه، وجه رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات هو بمثابة نتيجة طبيعية للمساندة والمتابعة المستمرة من وزارة الشباب والرياضة للاتحاد.

وكانت بعثة مصر للكاراتية حقتت العديد من الإنجازات ببطولة البريميرليج والتي أقيمت بالبرتغال حيث فازت جيانا فاروق بالميدالية الفضية ٦١ك.



وباسمين حمدي فضية ٥٥ ك ، وحقق منتخب كاتا انسات برونزية البطولة ، وفازت فريـال أشرف ببرونزية وزن ٦٧ ك ، وفاز على الصاوي برونزية ٦٧ك.



وعبدالله ممدوح حصد برونزية ٧٥ك ، وجاء منتخب كاتا رجال خامس ، وحل كريم أبو عيطة في المركز الخامس ٦٠ك ، ورضوي سيد سابع ٥٠ ك .

