المفتي: أي طاعة مُنع عنها المسلم لظروف قهرية يجزى عليها.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن أي طاعة اعتاد عليها المسلم ومنع منها لظروف قهرية كوباء كورونا يجزى عليها كأنه أداها.

وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج كتب عليكم الصيام عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق أن حديث السيدة عائشة عن ألـ 8 ركعات التي كان يصليها النبي المقصود بها صلاة التهجد وليس التراويح.

وتابع مفتي الديار المصرية أن جمع الصلوات تقديما وتأخيرا مباح لمن تمنعه ظروف عمله من اداء الصلوت في أوقاتها.

وأشار علام إلى أنه علينا البناء للمستقبل دون إنتظار النتائج مؤكدا أنه نحن نبني لأبنائنا كما بنى لنا أجدادنا وأبنائنا.