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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الأسماك في منافذ التموين

صدى البلد

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% من خلال الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

يستعرض صدى البلد أسعار الأسماك في منافذ وزارة التموين كالتالي:

سمك بلطى طازج كبير بسعر 27 جنيها للكيلوسمك أسوان بلطى كبير 33 جنيهًا للكيلوبلطى شبار أسوان 22 جنيها للكيلو بدلا من 25 بورى سوبر طازج 65 جنيهاسبيط طازج بسعر 135 بدلا من 150 جنيهامكرونة خليجى 25 جنيهًا للكيلوماكريل هولندى مجمد 37 بدلا من 40 جنيها ماكريل مجمد يابانى 25 بدلا من 30 جنيهاًماكرونة نرويجى 27 جنيها وسردين بسعر 16 جنيهافيليه باسا أبيض 35 وفيليه باسا أحمر 28 جنيهاًالرنجة من 34 إلى 36 جنيها وبلطي مجمد 30 جنيهابلطي مجمد كبير 30 جنيها

وأعلنت وزارة التموين زيادة طرح كميات الأسماك فى فروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك البالغ عددها 26 فرعا بالقاهرة والجيزة، وطرحها بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، بجانب توفير الأسماك أيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير كميات تتراوح من 20 طنا إلى 25 طن أسماك يوميا، بجانب استمرار، خدمة طهى الأسماك "الشوى والقلى" بفروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك بالقاهرة والجيزة، بهدف تلبية احتياجات المستهلك، وفى إطار العمل على تطوير أداء الخدمات بمنافذ الشركة، كما أن المخزون الاستراتيجى من الأسماك يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

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