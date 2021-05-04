بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات مايان السيد.. شاهد

تصدرت الفنانة مايان السيد، مؤشر البحث جوجل بعد عرض الحلقة الـ 21 من مسلسل حرب أهلية، و تضمنت أحداث الحلقة خطوبتها على الفنان محمود حجازي.



وتتميز مايان السيد، بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها صورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .



وتتميز مايان السيد ؛ بإطلالتها الجريئة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.



وننشر لكم مجموعه من صور مايان السيد.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.



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