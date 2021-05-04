مش عايز أجرحك عشان ولادك.. رد ناري من إبراهيم سعيد لـ سعد الصغير

عبر اللاعب الدولي إبراهيم سعيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن دهشته من هجوم الفنان والمطرب الشعبي سعد الصغير عليه مؤخرا.



وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه :"زعلان عليه وعمري ما شوفته غير مرة واحدة فقط في برنامج على قناة فضائية".



وتابع أنه :"لا يوجد بيني وبينه أي علاقة ومن الممكن أن أرد عليه رد قوي وهيجرحه، ولا يصح أن يخبط في أشخاص بعيدون عن مجاله".



وأكمل أنه :"احتراما لزوجته وأولاده لن أرد عليه لأني لو رديت هيبقي صعب عليه وخليك في الحمار".



كشف اللاعب الدولي إبراهيم سعيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة توتر العلاقات مع اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهرباء..



وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامجها "العرافة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه أخويا الصغير واعتذر لي، كهربا بعد هجومه عليا.. خلى سعد سمير يكلمنى واعتذرلي، وبعدها بساعتين اعتذرلي وقبلت اعتذاره".

وواصل قائلًا :"الفرق بيني وبين كهربا كبير.. أنا كنت موجود جوه الملعب..وقوتي مستمرة".