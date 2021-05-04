شريف عامر: والدتي عودتنا ناكل كشري في آخر رمضان

كشف الإعلامي شريف عامر، عن عاداته الغذائية في أخر شهر رمضان، مؤكدا أن آخر أيام في شهر رمضان الكريم تتكون سفرة الإفطار من طعام مختلف تماما.



وأضاف عامر، في برنامجه يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن :" والدتي عودتنا ناكل كشري في آخر رمضان ، وبنعمل كشري وبيض مسلوق آخر أيام رمضان في بيت أمي، ومع الوقت بقيت اشترط عليها هذا الأمر".

وقال:"أمي بتعمل كده عشان دي عادة مصرية في آخر رمضان لأننا في بنكون زهقنا من الأكل، ودي حالة زهق من الأكل والناس فكرت تاكل حاجة مفيدة في اخر رمضان بس مختلفة شوية".





