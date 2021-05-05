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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس S 500 4Matic تحصل على ترقيات جديدة أكثر قوة.. صور

مرسيدس S 500 4Matic
مرسيدس S 500 4Matic تحصل على ترقيات جديدة اكثر قوة| صور

حصلت النسخة S 500 4Matic من مرسيدس على ترقيات قوية من قبل شركة التعديلات الشهيرة "برابوس"، و تنتمي هذه السيارة إلى فئة السيدان الفاخرة، و تعد واحدة من الاصدارات القوية التابعة للعلامة التجارية العريقة و صاحب أشهر نجمة ثلاثية الاضلاع "مرسيدس".

حصلت السيارة مرسيدس S 500 4Matic على محرك سداسي الاطوانات V6، قادر على انتاج قوة 435 حصان، و مع الترقيات الجديدة تم زيادة القوة الاجمالية التي ينتجها المحرك لتكون بقوة 500 حصان، و 590 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و تستطيع السيارة S 500 4Matic بعد هذه الترقيات، أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم، خلال مدة زمنية قدرها 4.7 ثانية فقط، فيما بلغت سرعتها القصوى نحو 250 كم/ساعة، كما تقدم أيضا محرك ديزل تيربو قادر على انتاج قوة اجمالية تبلغ 370 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن/متر.

و بهذه القدرات تنخفض قوة التسارع عن النسخة الاولى المعدلة، لتنطلق من وضع الاستعداد 0 حتى تصل عند سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 5.2 ثانية، محتفظه برقم السرعة القوى الخاص بها.

ترتكز السيارة مرسيدس S 500 4Matic المعدلة على عجلات رياضية تراوحت قياساتها بين 19 و 21 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية أنيقة ذات تصميم هندسي فريد، و شباكات أمامية متعددة المقاطع، تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و منظومة عادم رباعية الأداء، مع مقصورة داخلية مزودة بالعديد من وسائل الرفاهية و التحكم.

مرسيدس السيارة ترقيات جديدة اكثر قوة تحصل

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