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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف عنيف لـ الحوثي على مأرب أثناء زيارة رئيس وزراء اليمن

معين عبدالملك يزور
معين عبدالملك يزور مأرب ويلتقي محافظها سلطان العرادة

أفادت وسائل إعلام يمنية بوقوع انفجارين عنيفين في مدينة مأرب بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء الحكومة الشرعية للمدينة.

 

وقالت وسائل الإعلام اليمنية إن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت قصفا صاروخيا أسفر عن دوي انفجارين عنيفين.

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ووصل رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا باليمن، معين عبدالملك، الثلاثاء، إلى محافظة مأرب، التي تشهد منذ أشهر أعنف المعارك، وذلك للاطلاع على الأوضاع العسكرية والأمنية والإنسانية والخدمية والتنموية فيها.

 

ومن المقرر أن يترأس "عبدالملك" اجتماعا لقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة مأرب، والفعاليات الشعبية والقبلية المساندة للقوات الحكومية في المعركة المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه الحوثيين، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ بنسختها في عدن والرياض.

 

وكان رئيس الحكومة الشرعية وصل الأسبوع الماضي إلى محافظة حضرموت قادما من العاصمة السعودية الرياض التي اضطر للمغادرة إليها، عقب اقتحام محتجين غاضبين قصر معاشيق الرئاسي الذي تتخذ منه الحكومة مقراً مؤقتاً لها، مطلع مارس الماضي.

 

وبالتوازي، اشتدت جبهة القتال بين قوات الجيش اليمني المدعومة من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، في مأرب والبلق والكسارة وصرواح وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن أكثر من 30 عنصراً من الحوثي قتلوا في مواجهات مع قوات الجيش.

الحوثي اليمن رئيس الوزراء اليمني مأرب ايران السعودية

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