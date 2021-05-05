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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحور فيروس كورونا .. تحذيرات من المستشار الإقليمي للصحة العالمية ..فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قالت دكتور " مها طلعت " ، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية ، إن السلالة التي ظهرت في الهند ، هي سلالة جديدة ، ناتجة من تحور الفيروس ، وسريعة الإنتشار ، مشيرة إلى أن هذه السلالة ظهرت في 18 دولة في العالم حتى الآن ، بجانب الهند .

وأكدت " طلعت " في مداخلة هاتفية مع برنامج " مساء دي إم سي " ، أن حتى الآن ، لم تظهر هذه السلالة في دول من الإقليم ، ولكن لا مانع لها أن تنتقل إلى أي دولة أُخرى ، معقبة : " لازم ناخد حذرنا " .

وتابعت مستشار وحدة الوقاية من العدوى بالصحة العالمية ، أن مع تحور الفيروس ، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، والتباعد الاجتماعي ، فإن هذا سيساعد على انتشار هذا التحور الجديد السريع الانتشار بالفعل ، معقبة : " تزايد الإصابات بكورونا ، يزيد من فرصة تحور الفيروس وإنتشاره "

وأشارت " طلعت " ، إلى أن لا يوجد حتى الآن ، أي تأثير على اللقاحات ، من التحور الجديد للفيروس ، مضيفة أن جميع اللقاحات المتوجدة الآن ، لها تأثير على تحورات الفيروس السابقة .

وعقبت : " لازم ناخد اللقاحات ، لأننا داخلين على مرحلة صعبة وفيها خطر شديد " .. مضيفة ، أن يجب تهوية المنزل بصفة مستمرة ، وإرتداء الكمامات ، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي .

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