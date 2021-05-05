محمود نصار: أولوية خاصة لمشروع التجمعات التنموية في وسط سيناء

قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، ان مشروع التجمعات التنموية بوسط سيناء، تمثل أولوية خاصة للجهاز، في إطار اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء من أجل توطين السكان في المنطقة.

وأضاف اللواء محمود نصار، أنه تم تنفيذ 18 تجمعاً سكنياً (11 تجمعاً بشمال سيناء – 7 تجمعات بجنوب سيناء) .، وجارٍ العمل بـ4 تجمعات (بقرى الصيادين بمنطقة إغزيوان) بشمال سيناء.

حيث تضم هذه التجمعات حوالى 1650 منزلاً على الطراز البدوى بمساحة 175 م2 للمنزل، بالإضافة إلى المبانى الخدمية اللازمة بكل تجمع (ديوان - مسجد - مدرسة تعليم أساسى - وحدة صحية - ساحة رياضية - مجمع محلات)، وتوصيل شبكات المرافق لها، ، كما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 17 تجمعاً تنموياً لزيادة عدد البيوت البدوية بحوالى 950 بيتا لزيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع.

واكد رئيس الجهاز ، أن التجمعات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بتكلفة حوالى 4 مليارات جنيه، تهدف إلى تعمير المناطق الواعدة بوسط وشمال وجنوب سيناء، وزيادة المساحات المعمورة بها.

هذا الي جانب استصلاح وزراعة الأحوزة التنموية لهذه القرى، وتوفير فرص عمل للشباب، وجذب أبناء سيناء وشباب محافظات الدلتا للعمل والسكن فى هذه القرى.

حيث تساهم هذه المشروعات في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء لهذه التجمعات (خضروات ـ فاكهة ـ أسماك ـ لحوم) وبيع الفائض بأسعار مخفضة بمدن سيناء.

