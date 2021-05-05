عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادة حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية رغم جهود احتواء الجائحة

صدى البلد

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم /الأربعاء/ زيادة حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في العديد من دول أمريكا اللاتينية رغم الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل احتواء الجائحة.
ففي المكسيك، تم تسجيل 3 آلاف و64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و352 ألفا و964 حالة، كما تم تسجيل 395 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 217 ألفا و740 حالة.
وفي الأرجنتين، تم تسجيل 26 ألفا و238 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و47 ألفا و417 حالة، بينما تم تسجيل 410 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و202 حالة.
وفي كولومبيا، تم تسجيل 14 ألفا و551 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و919 ألفا و805 حالات، بينما تم تسجيل 463 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 75 ألفا و627 حالة.
وفي بيرو، تم تسجيل 5 آلاف و562 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و818 ألفا و689 حالة، بينما تم تسجيل 299 حالة وفاة جديدة ؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 62 ألفا و674 حالة.
وفي تشيلي، تم تسجيل 3 آلاف و249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و219 ألفا و64 حالة، بينما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و696 حالة.

ترشيحاتنا

فاصل قصير.. الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد لمدة 48 ساعة

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

اشتراطات البناء الجديدة | 4 حالات قانونية تسمح بالبناء خارج الحيز العمراني

بعد الهزيمة من غزل المحلة.. الأهلي يعاقب لاعبيه بخصم 30 ألف جنيه من مستحقاتهم

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.. تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام فرق إنجلترا

وادي زرقاء ماعين.. جنة على أرض مملكة الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

بعد وصولها 42 درجة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

القوى العاملة: توفير 4176 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

تعرف على الارتفاعات المحددة في منظومة اشتراطات البناء الجديدة

مخاطر كورونا .. قرار عاجل من السعودية بشأن القادمين لـ العمرة

من داخل غرفة العمليات .. شاهد شيما صابر تضع مولودها الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ