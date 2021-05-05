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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لـ نظافة اليدين.. تعرف على أهمية تنظيفها في حمايتك من الأمراض

اليوم العالمي لنظافة
اليوم العالمي لنظافة اليدين

يحتفي العالم اليوم في الـ 5 من مايو باليوم العالمي لـ نظافة اليدين، ولطالما كانت نظافة اليدين هي الطريقة الوحيدة الأكثر أهمية التي يمكننا من خلالها تقليل انتشار الأمراض والعدوى في المستشفيات، كما إنه مهم بشكل خاص لمتخصصي الرعاية الصحية مثل الممرضات والأطباء ومساعدي الرعاية الصحية الذين يتعاملون بانتظام مع المرضى عن كثب.

 

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حوالي 5 ملايين إصابة مكتسبة من المستشفيات في جميع أنحاء أوروبا تحدث كل عام بسبب عدم نظافة اليدين - وأن هذه العدوى مسؤولة عن حوالي 25 مليون يوم إضافي في المستشفى.

 

في بعض الحالات، لا مفر من هذه العدوى، لكن غسل اليدين بانتظام وإزالة التلوث طريقة بسيطة وعملية يمكنك محاربتها.

 

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متى يجب أن تغسل يديك

هناك لحظات مهمة تحتاج فيها إلى التأكد من نظافة اليدين:

قبل وبعد لمس المريض
قبل أي إجراءات
بعد أي خطر من التعرض لسوائل الجسم
بعد لمس أي محيط مريض ، مثل قضبان السرير أو طاولات السرير
يجب عليك أيضًا الحرص على نظافة اليدين مباشرة قبل وبعد ارتداء أي معدات الوقاية الشخصية.

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