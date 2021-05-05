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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحركة منتظمة.. مترو الأنفاق يكشف حقيقة وجود حريق بين محطتي السادات والأوبرا

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

نفى مصدر بشركة مترو الأنفاق، نشوب حريق في كابل الكهرباء بين محطتي الأوبرا والسادات بالخط الثاني للمترو، مؤكدا أنه لا يوجد أي حريق بالمحطات، وحركة القطارات منتظمة بالخطوط الثلاثة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

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وخصص مترو الأنفاق في وقت سابق وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، علاوة على تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليها لتلقي العلاج المناسب للتعافي من كورونا.

وكانت شركة مترو الأنفاق، قد حذرت جموع الركاب من استقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، موضحة أنّ الكمامات متوفرة للبيع في شبابيك التذاكر بالمحطات، وهناك عقوبات مالية فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، بسبب ذروة فيروس كورونا.

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وذكرت شركة مترو الأنفاق، أنّ هناك حملات يومية بالمحطات، من قبل شرطة النقل والمواصلات بالمحطات والأمن الإداري، لضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، مؤكدة أنّ الشركة تتابع يوميا كل مستجدات كورونا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة، وهناك التزام كامل من جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

حرائق مترو الأنفاق مترو الأنفاق

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