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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس السوري يتلقي رسالة عاجلة من مصطفي الكاظمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تلقي الرئيس السوري بشار  الأسد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي تتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين في مكافحة الإرهاب  

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري  بشار الأسد اليوم مبعوث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي نقل رساله الكاظمي الي الأسد والتي تتعلق بالعلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني، وخصوصاً عملية مكافحة الإرهاب، والتعاون القائم بين البلدين لمجابهته والقضاء على البؤر الإرهابية المتبقية في المنطقة الحدودية.

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وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية؛ فقد جرى خلال اللقاء تبادل للآراء حول الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور السوري العراقي في مختلف المجالات، والذي يشكل عامل قوة للبلدين والشعبين الشقيقين في مواجهة هذه التحديات.


وكان  الرئيس السوري  بشار الأسد قد أرسل في وقت سابق  برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح أعرب فيها باسمه وباسم الشعب العربي السوري عن أحر التعازي بفاجعة حريق مشفى ابن الخطيب ببغداد والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

وقدم الرئيس السوري  الأسد في برقيته لرئيس الجمهورية العراقية ومن خلاله إلى الشعب العراقي أحر التعازي وخالص المواساة بهذه الفاجعة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه وأذى.

وأدى حريق اندلع في مشفى ابن الخطيب بالعاصمة العراقية بغداد إلى وفاة 97 شخصاً وإصابة 120.

بشار الأسد مصطفي الكاظمي سوريا العراق هيئة الحشد العراقية

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