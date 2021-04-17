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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسائل عاجلة من الإمارات إلى الرئيس السوري بشار الأسد .. تفاصيل

بشار الأسد
بشار الأسد

أرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات  برقية تهنئة إلى الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

 

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى  الرئيس بشار الأسد.

 

وكانت شبكة أخبار سوريا الوطن أفادت بأن  الرئيس السوري  بشار الأسد تلقي برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سورية.

 

وذكرت الشبكة السورية أن سلطان عمان أعرب في برقية التهنئة عن صادق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس الأسد بموفور الصحة والسعادة، داعياً المولى جل وعلا أن يحقق للشعب السوري الشقيق كافة تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار.

 

وفي سياق متصل أكد أبناء الجولان العربي السوري المحتل تمسكهم بمقاومة الاحتلال وبالثوابت الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكل مخططاته الهادفة إلى تزوير التاريخ والجغرافيا والهوية والانتماء.

 

وشدد أبناء الجولان المحتل في بيان أصدروه بمناسبة الذكرى الـ 75 لعيد الجلاء بحسب وكالة الأنباء السورية سانا  على أن الجولان سورية الانتماء والهوية والتاريخ منذ الأزل وإلى الأبد وأن مقاومتهم مستمرة للاحتلال الإسرائيلي حتى التحرير.

 

وقال أبناء الجولان: إننا في الجولان العربي السوري المحتل ونحن نحيي ذكرى الجلاء العظيم فإننا نحني هاماتنا أمام نضالات وتضحيات وبطولات شعبنا العربي السوري ضد المستعمر الفرنسي ونستمد من قادة النضال الوطني وفي مقدمتهم المجاهد سلطان باشا الأطرش القائد العام للثورة السورية الكبرى عام 1925 ورفاقه قادة النضال الوطني إبراهيم هنانو وصالح العلي ويوسف العظمة وحسن الخراط وأحمد مريود.. وكل قادة النضال الوطني السوري الإرادة والعزيمة والتصميم في السير على خطاهم وفي محاربة المستعمرين الجدد الأمريكي والتركي والإسرائيلي.

 

وأضاف أبناء الجولان: كما كنا دوماً أوفياء للدماء الطاهرة وللبطولات المجيدة التي صنعت الجلاء العظيم سنبقى دوماً أوفياء للوطن سورية ولشعبها العظيم وجيشها الأسطوري.. وأوفياء لقائد سورية بطل الجلاء في عصرنا الحاضر والذي يختزل بمسيرته ومواقفه كل الإرث البطولي لنضال الشعب السوري  الرئيس بشار الأسد.

سوريا بشار الأسد الرئيس السوري محمد بن زايد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد

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