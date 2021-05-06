تحذير أمريكي بشأن تطور برنامج إيران النووي.. وهذا مصير مفاوضات فيينا

أكد مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، أن البرنامج النووي الإيراني يتطور بسرعة، لافتا إلى أن سلوك طهران بالمنطقة أصبح أكثر عدائية.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال المسؤول إن استئناف الاتفاق النووي يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي في حال التزام إيران.

وأضاف: "نواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار"، مستطردا أن واشنطن على علم بمحادثات إيرانية مع جيرانها وترحب بذلك.

وأكد أن الجولات الأخيرة من محادثات فيينا غير المباشرة حددت معالم العودة المتبادلة للاتفاق النووي.

ولفت المسئول الكبير بالخارجية الأمريكية إلى أن السنوات الأخيرة أظهرت أن إعادة فرض العقوبات ساهم في تطوير إيران لبرنامجها النووي.

وأوضح أن العودة إلى الاتفاق النووي ستكون منطلقا لتعزيزه ولتناول ملفات تتعلق بالأمن الإقليمي.

وأكد المسئول أن مازال هناك الكثير من العمل للتوافق مع إيران بشأن العقوبات والالتزام ببنود الاتفاق.

وأردف أنه من الممكن التوصل لتفاهم بشأن عودة أمريكا وإيران للاتفاق النووي في الأسابيع القادمة.