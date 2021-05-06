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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خط أحمر

إسلام خليل: "الحمار" سبب خلافي مع سعد الصغير

صدى البلد

قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، إنه دائما ما يوجد مناوشات بينه وبين سعد الصغير، و"الصغير" في بداياته مثل معظم المطربين الجدد كان يختار أغنية ناجحة ويغني منها مقطع صغير، أو يضيف عليها وتكون سبب شهرته فيما بعد، وذلك مثل ما حدث مع أغنية "بحبك يا حمار".  

وأضاف إسلام خليل خلال حواره في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم كان له أغنية شهيرة تحمل اسم "الحمار"، وكان سعد الصغير في بداياته أخذ منها مقطع وأضاف عليه أغنيته الشهيرة "بحبك يا حمار"، وهو ما تسبب في خلاف بينهما.

وتابع أن المطرب أبو الليف صديقه ولا يوجد بينهما خلافات، حيث كتب له أغنية تتر بداية ونهاية لمسلسل، ويقوم بغنائها في الحفلات، وهو ما يثبت عدم وجود أي خلافات أو مناوشات بينهما بعكس سعد الصغير.

ولد إسلام  محمود محمد خليل عام 1964 بمنطقة منشاة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والتحق بمعهد المعلمين بالدقي ثم عمل بعد تخرجه مدرسًا للغة العربية بإحدى المدارس بمسقط رأسه.
كتب إسلام خليل عدد من المسرحيات منها باي باي عربـ ورحلة حنظلة، اللعب في الممنوع، وكتب العديد من الأغنيات للفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا من بينها هبطل السجاير، أنا بكره إسرائيل، وكتب أغاني بعض الأفلام منها عسكر في المعسكر،فيلم هندي ، اللي باللي بالك، وشارك في بعض الإفلام منها "شبر ونص.

 

 

إسلام خليل سعد الصغير

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