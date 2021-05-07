الجمعة العاصفة.. شوبير يكشف ملامح اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم والذي دعا إليه محمود الخطيب رئيس النادي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” :" اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم الجمعة العاصفة ".

ووجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الدعوة لمجلس إدارة النادي للإجتماع في الثانية ظهرًا بعد غدًا الجمعه لمناقشة العديد من الموضوعات التي طرأت على الساحه الرياضية مؤخرًا.

ومن المقرر ان يناقش الاهلي موقفه من خوض مباريات الدوري بحكام أجانب

كان مجلس الأهلي قد حضر تشييع جثمان الدكتور محمود باجنيد امين صندوق النادي السابق.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والعديد من أعضاء مجلس الإدارة، على المشاركة في تشييع جثمان الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق النادى الأسبق، إلى مثواه الأخير بعدما وافته المنية اليوم.