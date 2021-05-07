بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع مدارس سيناء ٥ يونيو

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، ، جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الثالث الإعدادي» للعام الدراسي 2021/2020م اعتبارا من ٥ يونيو القادم.



وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن الامتحانات ستعقد في جميع مدارس المحافظة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق الخامس من شهر يونيو المقبل وحتى الخميس الموافق العاشر من يونيو المقبل.

أضاف رضوان أنه بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع وهي التربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الآلي، يتم تسليمها للطلبة يوم السبت الموافق الخامس من يونيو المقبل، على أن يقوم الطالب بالإجابة عنها في المنزل وتسليمها للجنة يوم الثلاثاء الموافق الثامن من يونيو المقبل.

٢٠ دقيقة الإملاء

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إلى أن الإملاء يخصص لها 20 دقيقة في الوقت الكلي لزمن إجابة مادة اللغة العربية والخط والإملاء، لافتًا إلى أن الامتحانات ستبدأ في التاسعة صباحًا ولمدة ساعتين باستثناء مادة اللغة العربية، مدتها ساعتان ونصف.

