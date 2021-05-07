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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وتراجع الدولار| تفاصيل

ارتفاع جنوني في أسعار
ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة  إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1820.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير والمعدن مرتفع بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

هذا وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1820.70 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعد البلاديوم 0.6% إلى 2962.77 دولار للأونصة، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

وربحت الفضة 0.6% لتسجل 27.47 دولار للأونصة مع زيادة بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.

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