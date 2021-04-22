عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يتجه لأعلى مستوى في شهرين وتراجع الدولار | تفاصيل

الذهب يتجه لأعلى
الذهب يتجه لأعلى مستوى في شهرين وتراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين اليوم، الخميس، مبتعدة قليلا فحسب عن مستوى 1800 دولار المهم، إذ تراجع الدولار الأمريكي مع نزول عوائد الخزانة، بينما أبقت مخاوف المعروض البلاديوم ثابتا قرب ذروة قياسية سجلها في الجلسة الماضية.

 

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1790.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:43 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1797.67 دولار.

 

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1791.20 دولار للأوقية.

 

وقال كايل رودا، المحلل لدى "آي.جي ماركتس": "من الواضح أن ما يدعم الارتفاع (في الذهب) هو ديناميكية أدوات الخزانة الأمريكية.. التي تندفع هبوطا نوعا ما في الأجل القريب جدا"، مضيفا أن انخفاضا دون 1.5 % للعوائد قد يرفع الذهب فوق 1800 دولار، وهو مستوى نفسي مهم.

 

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات دون 1.6 %، ما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

 

ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع مقابل معظم العملات الرئيسية.

 

ويترقب المتعاملون في السوق اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق اليوم.

 

وتراجع البلاديوم 0.2 % إلى 2871.33 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2891.20 دولار للأوقية يوم الأربعاء.

 

وارتفع المعدن المستخدم في الحفز بقطاع السيارات قرابة 25 % منذ أن علقت ”نورنيكل“ الروسية، أكبر منتج في العالم للمعدن، جزئيا العمليات في منجمين في أواخر فبراير.

 

وتراجعت الفضة 0.6 % إلى 26.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 1211.26 دولار.

الذهب اسعار الذهب الدولار

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار الأمريكي| تفاصيل

الذهب ينتعش من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع توقف صعود الدولار

الذهب يرتفع بفعل مخاوف الفيروس في أوروبا وصعود الدولار يكبح المكاسب

ترشيحاتنا

أجواء رمضانية بسوق العطارين في دمياط.. شاهد

بري وبحري وسكة حديد.. تفاصيل مشاريع النقل بين مصر وليبيا

حادث بشع يهشم سيارة استون مارتن على طريق السويس .. صور

دعاء اليوم العاشر من رمضان.. كلمات مستحب ترديدها

وكيل خطة النواب: العاشر من رمضان ذكرى النصر والكرامة

شاهد.. قناة مدرستنا تذيع فيلما قصيرا عن أمجاد المصريين في حرب العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

إصابة ١٢ شخص في حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

الذهب يتجه لأعلى مستوى في شهرين وتراجع الدولار | تفاصيل

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ