الذهب يتجه لأعلى مستوى في شهرين وتراجع الدولار | تفاصيل

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين اليوم، الخميس، مبتعدة قليلا فحسب عن مستوى 1800 دولار المهم، إذ تراجع الدولار الأمريكي مع نزول عوائد الخزانة، بينما أبقت مخاوف المعروض البلاديوم ثابتا قرب ذروة قياسية سجلها في الجلسة الماضية.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1790.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:43 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1797.67 دولار.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1791.20 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا، المحلل لدى "آي.جي ماركتس": "من الواضح أن ما يدعم الارتفاع (في الذهب) هو ديناميكية أدوات الخزانة الأمريكية.. التي تندفع هبوطا نوعا ما في الأجل القريب جدا"، مضيفا أن انخفاضا دون 1.5 % للعوائد قد يرفع الذهب فوق 1800 دولار، وهو مستوى نفسي مهم.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات دون 1.6 %، ما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع مقابل معظم العملات الرئيسية.

ويترقب المتعاملون في السوق اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق اليوم.

وتراجع البلاديوم 0.2 % إلى 2871.33 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2891.20 دولار للأوقية يوم الأربعاء.

وارتفع المعدن المستخدم في الحفز بقطاع السيارات قرابة 25 % منذ أن علقت ”نورنيكل“ الروسية، أكبر منتج في العالم للمعدن، جزئيا العمليات في منجمين في أواخر فبراير.

وتراجعت الفضة 0.6 % إلى 26.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 1211.26 دولار.