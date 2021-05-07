اتحاد الكرة فى أسبوع.. براءة سيد عبدالحفيظ وترحيل مباراتي الأهلي للأولمبياد

شهد الأسبوع المنقضى العديد من الأحداث البارزة فى الشأن الرياضي التى أثارت جدلا واسعا بين الأوساط الرياضية.

وتصدرت أزمة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حول المكالمات بينه وبين الحكم الدولى جهاد جريشة المشهد خلال الأسبوع المنصرم.

صدى البلد يستعرض مجريات أسبوع كامل داخل مقر اتحاد الكرة فى الجزيرة.

ترحيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

وافق اتحاد الكرة على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادي دجلة وسيراميكا ضمن الجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لهما 18 و25 مايو الحالي على الترتيب ، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.



اجتماع لأندية القسم الأول

دعا اتحاد الكرة أندية القسم الأول للاجتماع بمقر الاتحاد في الواحدة ظهر بعد غد الثلاثاء لمناقشة بعض الأمور الخاصة بمسابقة الدوري العام.

قرارات صارمة للجنة الاستئناف

أيدت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة قرار خصم ثلاث نقاط من الاسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الاسماعيلي في هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وقررت اللجنة اصدار قرارها في التظلم المقدم من ربيع ياسين ضد قرار وقفه 6 شهور خلال اجتماعها المقبل.

فيما استعرضت اللجنة التظلم المقدم من نادي الزمالك في شأن اللاعبين: احمد عيد وسيف فاروق وعمر ياسر ويحي مفتاح وسيف الدين سيد، وكذلك التظلم المقدم من النادي الأهلي وكافة الأوراق والمرفقات المتعلقة بالموضوع وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

عقد الاجتماع بحضور المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة والمستشار ابراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة.

اجراء قرعة كأس العرب للصالات

أجرى الاتحاد العربي لكرة القدم قرعة كأس العرب لكرة الصالات التي من المقرر أن تقام بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الحالي.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين، حيث ضمت الأولى منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات المغرب والامارات والسعودية وجزر القمر.

اتحاد الكرة ينعي مدحت فقوسة

نعي اتحاد الكرة وفاة مدحت فقوسة المدرب الوطني وأحد نجوم بورسعيد الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة حافلة بالعطاء لكرة القدم لاعبا ومدربا.

حفظ التحقيق مع سيد عبد الحفيظ

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة السماح لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي بحضور مباريات فريقه بعد قرار الإدارة القانونية بالاتحاد بحفظ التحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري معه اليوم بمعرفة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد.

وأكد عبد الحفيظ خلال التحقيق معه بحضور محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام بالاتحاد وأن تصريحاته نقلت بأحد المواقع بطريقة مغلوطة، حيث أنها لم ترد على لسانه.

البدري يؤكد : سنعيد حسابات استعدادات المنتخب

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه سيعيد كل حساباته الفنية الخاصة باستعدادات المنتخب الوطني عقب قرار الفيفا بتأجيل مباراتي انجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولي والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر إلي شهر سبتمبر بدلا من يونيو المقبل

وقال البدري انه سيضع كل السيناريوهات أمامه مع جهازه الفني للوصول الي أفضل الحلول التي تخدم مصلحة الكرة المصرية والمنتخب الوطني، ومناقشة كل الأمور المتعلقة بحالة الإجهاد عند كل اللاعبين واستعدادات المنتخب الأوليمبي وأيضا ظروف اللاعبين المحترفين ومواعيد مباريات الدوري الممتاز الحالي وبدء الموسم الجديد لإتخاذ القرار المناسب في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستفادة بشكل يخدم استعدادات المنتخب في الفترة القادمة الصعبة.

وأضاف أنه سيناقش كل هذه الأمور مع إدارة الجبلاية لإعادة ترتيب برنامج استعدادات المنتخب في ضوء كل الملابسات المحيطة بالكرة المصرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب انتشار فيروس "كورونا"