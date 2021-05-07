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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سحب 6386 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حملات المرور
حملات المرور

تمكنت الأجهزة الأمنية، من سحب ٦٣٨٦ رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس الماضى.

وكانت ناشدت وزارة الداخلية، المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق لكافة المركبات، الذي نصت عليه تعديلات قانون المرور.
كما انتهت المدة التى أعلنت عنها وزارة الداخلية بشأن تركيب السيارات للملصق المرورى الإلكترونى يوم 30 مارس الماضى، وشهدت الأيام الماضية تحذيرات كثيرة من جانب وزارة الداخلية للمواطنين بسرعة تركيب الملصق منعا للتعرض لأى عقوبات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكو المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

سحب ٦٣٨٦ رخصة الملصق الالكترونى وزارة الداخلية المركبات المرور

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