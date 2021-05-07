الأمن العام يداهم قرية مشتهر بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (7) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة 6 متهمين ضبط (17) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها (كميات من مواد مخدرة متنوعة).. بحوزة 21 متهم "لعدد 12 منهم معلومات جنائية" وضبط (6) قطع سلاح أبيض وضبط (6) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا وتنفيذ (7137) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها و استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.