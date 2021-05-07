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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 25.. ريم سامي تفيق من العملية وتنجو من الموت

ريم سامي والسقا
ريم سامي والسقا

شهدت الحلقة 25 من مسلسل "نسل الأغراب" مواجهة بين عساف وجليلة، حيث حذرته من ضرب أولاده مرة أخرى.

كما توعد أحمد مالك، حمزة غفران الغريب حيث هدده أنه سيقتله في حال موت حبيبته فاطمة.

وأثناء حديث عساف مع مسعد في المستشفي ؛ تفاجأوا بأن فاطمة فاقت من العملية، بعد ان تم نزعت الرصاصة منها لتنجو من الموت.

وذهب حمزة إلى على الغريب؛ حيث أنكر أن غفران الغريب هو من حاول قتل فاطمة، كما أخبرهم بأن جليله حزينة على غفران.

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مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24 .. صراع جديد بين سليم وحمزة بسبب فاطمة

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مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24.. القبض على غفران الغريب

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

احمد السقا رمضان 2021 نسل الأغراب مسلسل نسل الاغراب أحمد مالك عساف الغريب قصة مسلسل نسل الأغراب غفران الغريب

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