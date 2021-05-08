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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الجواز شرط للسفر من وإلى دول الخليج ولا سفر بالهوية

صدى البلد

كشفت صحيفة "عكاظ" عن استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية بين دول الخليج، مؤكدة أن الجواز هو شرط التنقل بين دول المجلس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر- لم تسمه - قوله أن جواز السفر هو المسموح به حاليا للسفر بين دول الخليج، مؤكدا استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية مؤقتاً من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنه يلزم استخدام جواز السفر للتنقل.

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يذكر أن المنافذ البرية والجوية للمملكة العربية السعودية هذه الأيام للسماح بالرحلات الدولية منذ اعتماد قرار سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال القادم الموافق 17 مايو 2021.

كورونا الخليج العربي دول الخليج دول مجلس التعاون الهوية الوطنية

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