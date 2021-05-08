ما قصة 17 ألف مترجم مهددون بالقتل في كابول؟

انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان

يحاول ما يقرب من 17 ألف مترجم أفغاني، خاطروا بحياتهم للعمل في الجيش الأمريكي مغادرة البلد الذي مزقته الحرب قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في 11 سبتمبر لسحب القوات الأمريكية المتبقية من أفغانستان، وفق ما ذكر تقرير لشبكة فوكس نيوز.

لكن البعض من المترجمين قد يتخلف عن الركب ولا يستطيع الهرب أو الفرار من البلد الذي تمارس فيه جماعة طالبان دور الوصي والمطبق لمفاهيم الحق والباطل والتي قد ترى في المترجمين اهداف محتملة للتخلص منها.

قال النائب الأمريكي مايكل ماكول ، جمهوري من تكساس ، إن هؤلاء المترجمين الفوريين يعدون في خطر ، و إذا لم تساعدهم الولايات المتحدة ، فقد تكون هناك مشاهد في السفارة الأمريكية مثل تلك التي حلقت فيها طائرات الهليكوبتر الأمريكية الأخيرة من سايجون.



وذكر ماكول "لدينا واجب ومسؤولية أخلاقية لحمايتهم من طالبان والقاعدة. إذا لم نمنحهم تأشيرات هجرة خاصة ، فسوف يتركون ويذبحهم العدو".

وتحدث عضو الكونجرس وريان كروكر ، سفير الرئيس السابق باراك أوباما في أفغانستان ، عن هذه القضية في صحيفة نيويورك تايمز.

وكتب يقول "طالبان تعتبرهم خونة لانه منذ عام 2014 ، كان هناك ما لا يقل عن 300 عملية قتل مخططة لأشخاص عملوا معنا. وسيموت الكثير إذا لم تتخذ الإدارة خطوات فورية لتسريع عملية إخراجهم بأمان".

قال النائب الأمريكي مايك والتز ، جمهوري من فلوريدا “يتم تعقبهم الآن بينما نتحدث. إنهم يتواصلون معي ، هؤلاء المترجمين الفوريين ، في حالة من الذعر في أفغانستان".

ومن الامثلة الواضحة للضحايا، قصة إسماعيل خان الذي عمل لمدة سبع سنوات إلى جانب القوات الخاصة الأمريكية ، وكان يترجم للقوات الأمريكية في شرق أفغانستان.

خُلدت قصته في كتاب أسبارطة امريكا، الذي يتحدث عن رئيسه الأسطوري جرين بيريت الرائد جيم جانت ، الذي أطلق عليه الجنرال ديفيد بترايوس ذات مرة لقب "لورانس أفغانستان".

يعيش خان الآن في سياتل ، لكنه يعرف ما الذي يمكن أن يحدث للمترجمين البالغ عددهم 17000 وعائلاتهم الذين ينتظرون تأشيرات هجرة خاصة إلى الولايات المتحدة ولديهم تحذير لإدارة بايدن.

وقال خان لشبكة فوكس نيوز: "حياتهم في خطر شديد". "سوف يلاحقون كل مترجم.".

طاردت طالبان عائلة خان في مقاطعة كونار لأنه عمل مع الجيش الأمريكي.

قال خان ، "أحد أبناء أخي كان قد اختطف. كان عمره حوالي 10 سنوات" ، متذكرًا كيف أطلق عليه القبعات الخضراء وعلى المترجمين الآخرين "نظام تحديد المواقع العالمي" في مهمات خطيرة.

وأضاف خان "الأمريكيون لا شيء بدون المترجم. نحن أفواههم وآذانهم وعيونهم. إذا تركوهم( الأمريكيين) وراءهم سيموتون. معظمهم سيموتون.".

يقول البنتاجون إن وزير الدفاع لويد أوستن يريد المساعدة ، لكن حتى الآن لا توجد خطة للإخلاء، مشيرا إلى أنه يدعم بشدة رغبة الرئيس وجهود وزارة الخارجية لتوسيع وتسريع برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة حتى نتمكن من القيام بذلك بشكل صحيح مع هؤلاء المترجين.