عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان

ما قصة 17 ألف مترجم مهددون بالقتل في كابول؟

قوات أمريكية في أفغانستان
قوات أمريكية في أفغانستان

يحاول ما يقرب من 17 ألف مترجم أفغاني، خاطروا بحياتهم للعمل في الجيش الأمريكي مغادرة البلد الذي مزقته الحرب قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في 11 سبتمبر لسحب القوات الأمريكية المتبقية من أفغانستان، وفق ما ذكر تقرير لشبكة فوكس نيوز.

لكن البعض من المترجمين قد يتخلف عن الركب ولا يستطيع الهرب أو الفرار من البلد الذي تمارس فيه جماعة طالبان دور الوصي والمطبق لمفاهيم الحق والباطل والتي قد ترى في المترجمين اهداف محتملة للتخلص منها.

قال النائب الأمريكي مايكل ماكول ، جمهوري من تكساس ، إن هؤلاء المترجمين الفوريين يعدون في خطر ، و إذا لم تساعدهم الولايات المتحدة ، فقد تكون هناك مشاهد في السفارة الأمريكية مثل تلك التي حلقت فيها طائرات الهليكوبتر الأمريكية الأخيرة من  سايجون.

وزير الدفاع الأمريكي يكشف أخر تطورات الانسحاب من أفغانستان

مع بدء الانسحاب الأمريكي.. طالبان تستولي على ثاني أكبر سد في أفغانستان


وذكر ماكول "لدينا واجب ومسؤولية أخلاقية لحمايتهم من طالبان والقاعدة. إذا لم نمنحهم تأشيرات هجرة خاصة ، فسوف يتركون  ويذبحهم العدو".

وتحدث عضو الكونجرس وريان كروكر ، سفير الرئيس السابق باراك أوباما في أفغانستان ، عن هذه القضية في صحيفة نيويورك تايمز.

وكتب يقول "طالبان تعتبرهم خونة لانه منذ عام 2014 ، كان هناك ما لا يقل عن 300 عملية قتل مخططة لأشخاص عملوا معنا. وسيموت الكثير إذا لم تتخذ الإدارة خطوات فورية لتسريع عملية إخراجهم بأمان".

 

قال النائب الأمريكي مايك والتز ، جمهوري من فلوريدا  “يتم تعقبهم الآن بينما نتحدث. إنهم يتواصلون معي ، هؤلاء المترجمين الفوريين ، في حالة من الذعر في أفغانستان".

 

ومن الامثلة الواضحة للضحايا، قصة إسماعيل خان الذي عمل  لمدة سبع سنوات إلى جانب القوات الخاصة الأمريكية ، وكان يترجم للقوات الأمريكية في شرق أفغانستان. 

 خُلدت قصته في كتاب أسبارطة امريكا، الذي يتحدث عن رئيسه الأسطوري جرين بيريت  الرائد جيم جانت  ، الذي أطلق عليه الجنرال ديفيد بترايوس ذات مرة لقب "لورانس أفغانستان".

يعيش خان الآن في سياتل ، لكنه يعرف ما الذي يمكن أن يحدث للمترجمين البالغ عددهم 17000 وعائلاتهم الذين ينتظرون تأشيرات هجرة خاصة إلى الولايات المتحدة ولديهم تحذير لإدارة بايدن.

وقال خان لشبكة فوكس نيوز: "حياتهم في خطر شديد".  "سوف يلاحقون كل مترجم.".

طاردت طالبان عائلة خان في مقاطعة كونار لأنه عمل مع الجيش الأمريكي.

قال خان ، "أحد أبناء أخي كان قد اختطف. كان عمره حوالي 10 سنوات" ، متذكرًا كيف أطلق عليه القبعات الخضراء وعلى المترجمين الآخرين "نظام تحديد المواقع العالمي" في مهمات خطيرة.

وأضاف خان "الأمريكيون لا شيء بدون المترجم. نحن أفواههم وآذانهم وعيونهم. إذا تركوهم( الأمريكيين) وراءهم سيموتون. معظمهم سيموتون.".

 

يقول البنتاجون إن وزير الدفاع لويد أوستن يريد المساعدة ، لكن حتى الآن لا توجد خطة للإخلاء، مشيرا إلى أنه يدعم بشدة رغبة الرئيس وجهود وزارة الخارجية لتوسيع وتسريع برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة حتى نتمكن من القيام بذلك بشكل صحيح مع هؤلاء المترجين.

انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان المترجمين ١٧ ألف حركة طالبان استهداف امترجمين إدارة جو بايدن إعلان غريب من البنتاجون اخبار العالم

موضوعات متعلقة

بلينكن: الأمور في إيران بيد شخص واحد.. وتحذير أمريكي شديد للحوثيين

دلهي تطلب مساعدة عاجلة من القوات المسلحة الهندية

"فايزر" تتقدم بتصريح لاستخدام لقاحها الطارئ على الأطفال

نيبال تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا حتى الآن

إعلان حظر التجوال الشامل في العراق 10 أيام

أزمة تشل التطعيمات ضد فيروس كورونا في العالم بسبب الهند.. ما القصة

سياسيون بريطانيون يرفضون عودة حركة السفر الدولي

منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا شديدا بسبب جائحة كورونا

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يستقبل مريضة سرطان أمريكية تحقيقا لأمنيتها بزيارة مصر | صور

شيخ الأزهر: الخلاف في المسائل السياسية ليس معيارا لإيقاظ الفتنة بين المسلمين

دعاء ليلة القدر 27 رمضان وصيغه المستحبة.. ردده من مغرب اليوم

هل ثواب عمل ختمة قرآن للميت بعد وفاته يصل إليه؟.. الإفتاء ترد

يتردد عليه الأمريكان بكثرة.. سوق الزل في السعودية حكاية من 2000 عام

مدبولي يتابع إجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة.. ويوجه بحصر المحطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

تطور خطير.. الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه|شاهد

غرق 5 أشخاص وإنقاذ 7 في حادث غرق تروسيكل غرب الإسكندرية

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

مدير مدرسة يحصل على مبالغ مالية لاستلام إجابات المواد غير المضافة للمجموع.. والتعليم تحقق

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

استبعاد وجه جديد.. أمين عمر يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

فيديو

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ