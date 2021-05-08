في نهاية تعاملات اليوم.. أسعار السلع تتباين في آخر أسبوع من رمضان.. الذهب يرتفع والدولار ينخفض

أسعار السمك والجمبرى في الأسواق اليوم

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

الذهب يرتفع 15 جنيهًا في أسبوع.. تفاصيل

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 8 مايو 2021



شهدت أسعار معظم السلع تبايناً في نهاية تعاملات اليوم السبت، وذلك علي مستوي السلع الغذائية وغير الغذائية؛ بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان و قدوم عيد الفطر المبارك..

وتراجع الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم بمقدار قرش واحد بالمقارنة بما كان عليه خلال الاثنين الماضي.

وبلغ متوسط سعر الدولار وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

أدني سعر لـ الدولار

وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي المصري، مصر، الاسكندرية”.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك “مصر ايران للتنمية، المصرف المتحد، التجاري الدوليCIB، ، المصرف العربي الدولي،HSBC الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي”.



وسجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ الكويت الوطني، عودة، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ابوظبي الاول، الاستثمار العربي، قطر الوطني الاهليQNB، بلوم، كريدي اجريكول،قناة السويس، المشرق، الاهلي الكويتي، البركة، الاهلي المتحد، سايب، العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان”.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ مصرف ابوظبي الاسلامي، الامارات دبي الوطني، وفا، ABC، العربي”.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة،



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16,07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل

سعر الذهب

وعلي مستوي أعيرة الذهب، حيث ارتفع المعدن النفيس بمعدل 15 جنيها في المتوسط علي مختلف الاعيرة المختلفة في مستهل تعاملات اليوم.



وسجل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب نحو 792 جنيها بعد أن كان 776 جنيها خلال الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 16 جنيها.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 679 جنيها مقابل 665 جنيها الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 14 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب إلى نحو 905 جنيهات بعد أن كان 887 جنيها في الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 8 جنيهات.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة في سوق الذهب نحو 528 جنيها مقارنة بـ 517 جنيها في الأسبوع الماضي، بفارق 11 جنيها.



ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6336 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

الخضراوات والفاكهة

وعلي مستوي الخضروات والفاكهة فقد تراوح سعر الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس يبدأ سعرها من 1.25 إلى 2.7 جنيه للكيلو، والبصل من 1.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو، والجزر من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو، والكوسة من 2 إلى 5 جنيهات للكيلو.

فيما تراوح سعر الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدي من 2 إلى 5.5 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 2 إلى 5 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأبيض من 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى البلدي من 3.5 إلى 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى صوب 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل ألوان (أصفر - أحمر - برتقالى) من 10 إلى 16 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الملوخية بين 5 و7 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب من 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى من 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسعر الباميا من 30 إلى 35 جنيها للكيلو، وسعر البسلة من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وسعر السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الثوم من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الورق عنب البناتى من 10 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر الورق عنب البلدى من 7 إلى 13 جنيها للكيلو، وسعر الخس الكابوتشى 5 للواحدة، وسعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات للواحدة، وسعر البروكلى 5 جنيهات للواحدة، وسعر عيش الغراب (الطبق 250 جم) 25 جنيها.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة فى سوق العبور، تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر البرتقال الصيفى من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر اليوسفى من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، وسعر الليمون البلدى 6 إلى 16 جنيها للكيلو، وسعر الليمون أضاليا 6 جنيهات للكيلو، وسعر العنب المستورد أصفر أو أسود 20 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيها للكيلو، وسعر التفاح جولدن من 13 إلى 17 جنيها للكيلو، وسعر التفاح السورى اللبنانى من 12 إلى 14 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح ثلاجة 6 جنيهات للكيلو، وسعر البلح شامية من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر البلح الأبريمى من 4.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وسعر البلح المركابى من 5 إلى 11 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأبيض غزال من 7 إلى 17 جنيها، وسعر البلح الوردة من 8 إلى 18 جنيها للكيلو، وسعر البلح البرتموتة من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأسوانى من 6 إلى 14 جنيها للكيلو، وسعر البلح السكوتى من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الجنديلة من 8 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح قرن الغزال من 20 إلى 30 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الفراولة بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والرمان بين 7 و11 جنيها للكيلو، وسعر الجوافة بين 4 و7 جنيهات للكيلو، وسعر الكنتالوب بين 3 و5 جنيهات للكيلو، وسعر البطيخ 1 (8 : 10 كجم) من 32 إلى 40 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 2 (6 : 8 كجم) من 21 إلى 28 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 3 ( 4 : 6 كجم) من 12 إلى 18 جنيها للواحدة.

وسجل سعر الخوخ البلدى العرايشى من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو، وسعر الأناناس 35 جنيها للكيلو، وسعر الكيوى 26 جنيها للكيلو، وسعر الأفوكادو من 30 إلى 35 جنيها للكيلو.

وسعر الموز البلدي من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المغربى من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها.

اسعار الأسماك

وعلي مستوي أسعار الأسماك والجمبري ، اليوم السبت، فقد انخفض سعر السمك البلطي والجمبري، بينما ارتفع سعر الكابوريا والمكرونة السويسي، واستقرت أسعار عددًا من أنواع الأسماك .

وقال حلمى بائع بأحد محلات السمك، أن سعر كيلو البلطي 30 جنيهاً ، والمكرونة 60 جنيهًا ، والجمبري 180 جنيهاً .

وتعد الأسماك من الأكلات الأساسية على موائد المصريين في الأعياد ومناسبات الربيع وشم النسيم، رغم التحذيرات الشديدة المتكررة كل عام من خطورة تناول الأسماك المملحة من أطباق الفسيخ والرنجة، إلا أن المصريين لا يمتنعون نهائيا عن تناولها، ولكن ينصح بشرائها من أماكن موثوقة تتبع الإرشادات السليمة لصناعتها.