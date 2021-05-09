الحكومة تقترض 48 مليار جنيه من البنوك خلال الأسبوع الجاري.. لهذا السبب

رفعت الحكومة من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المحلية، هذا الأسبوع؛ بغرض تدبير الفجوة التمويلية، بنحو نصف مليار جنيه، عن الأسبوع الماضي.

وتستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر وزارة المالية، الاقتراض من البنوك؛ للسيطرة على عجز الموازنة العامة، والوفاء بالالتزامات الحكومية.



وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية- تلقى "صدى البلد" نسخة منه- عن وصول حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع، لقيمة تقدر بـ 48 مليار جنيه، بعد أن كانت 47.5 مليار في الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة المالية، أنه تم الاتفاق مع البنوك المصرية والمؤسسات المالية المحلية والدولية، من خلال أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة المحلية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري، باعتباره مُرَتِّب صفقات الطرح عبر 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع من سندات وأذون الخزانة المحلية.

سندات وأذون خزانة



من المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 36 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، حيث سيتم بيع أجلي 91 و273 يومًا اعتبارا من اليوم، الأحد، بقيمة 18 مليار جنيه، وأجلي 182 و364 يومًا بقيمة 16.5 مليار جنيه.



وقالت الوزارة إنها ستبيع سندات خزانة من استحقاقي 3 و7 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه، اعتبارًا من غدٍ الاثنين.