تعادل سلبي بين أتليتكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تعادل سلبي بين برشلونة ومنافسه أتلتيكو مدريد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة ال35 من بطولة الدوري الإسباني .

وشهد الشوط الأول سيطرة على الكرة من جانب فريق برشلونة كالمعتاد بنسبة وصلت إلي 60% مقابل 40% لـ أتليتكو مدريد.

وكانت الخطورة الكبيرة لفريق أتليتكو مدريد حيث سدد 11 كرات منهم 5 بين الثلاث خشبات مقابل 12 كرة لبرشلونة 7 على المرمى .

ويلعب غدا ريال مدريد امام فريق اشبيلية ضمن منافسات نفس الجولة وفي حالة فوز الملكي يتصدر الترتيب برفقة أتليتكو .

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، ويحل ريال مدريد ثالث مؤقتا بـ 74 نقطة، بينما جاء برشلونة في المركز الثاني بـ 75 نقطة .