حسام موافي يرد على المنتقدين لأفعال من حولهم.. فيديو

رد الدكتور حسام موافي ، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، على الرافضين والمنتقدين دائما لكل الأفعال ومن حولهم.



وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أكثر شيء يجعل الفرد ينظر للشخص الذي أمام بعين مختلفة أنه يحول العيب إلى ميزة والميزة إلى عيب".



وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني،: إلى أن "هناك أفراد تأتي وتقول عيبي أني صريح، وهذا الشخص يحول ميزة إلى عيب، الصراحة ليست عيب، وهؤلاء الأشخاص يريدون أن تسير الحياة على هواهم".



واستطرد أنه"من أسباب الخلل في ضربات القلب قد ترجع إلى الشريان التاجي، أو مشكلة في صمام القلب، أو امتداد في الأذين الأيسر، أو بسبب أدوية، أو نشاط في الغدة الدرقية".

