حسام موافي يكشف أسباب الخلل في ضربات القلب.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي ، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أسباب الخلل في ضربات القلب.



وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك جهاز موجود في القلب عبار عن بطارية كهرباء موجودة في الأذين الأيمن، تصدر الكهرباء للقلب".



وأشار: "وهناك كتب كثيرة تتحدث عن خلل في كهرباء القلب، وهناك أنواع كثيرة، وعلاجها مختلف، عن بعضها".



وأوضح: "من أسباب الخلل في ضربات القلب قد ترجع إلى الشريان التاجي، أو مشكلة في صمام القلب، أو امتداد في الأذين الأيسر، أو بسبب أدوية، أو نشاط في الغدة الدرقية".