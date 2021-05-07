حسام موافي يوضح معدل الضغط الطبيعي

140 على 90 ليس مرتفعا

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العينى، عن نسب الضغط المرتفع في جسم الإنسان، مؤكدا ان هناك معلومات مغلوطة كثيرة في هذا الأمر ويجب الحذر منها.



وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الجمعة، أنه من ضمن أهم أسباب انخفاض الضغط أن يكون في مشكلة في الهرمونات المسئولة عن ضبط الضغط.



وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العينى، أنه هناك نوعين من الهرمونات مسؤولة عن الضغط، لافتا إلى أن قياس هذين الهرمونين سهل جدا وليس أمرا صعبا.

وأكمل الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب قصر العينى، أنه :"مرضى الضغط ومن الذين يأخذون نوع معين من الأدوية في حاجة لقياس الضغط والشخص واقف أيضا وهو الشخص نائم"، لافتا إلى أن الضغط الواطي من الممكن أن يكون نقص في نوعين معينين لـ هرمونات مسئولة عن الضغط.