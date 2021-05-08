عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإصابة بالذبحة الصدرية

حسام موافي يكشف مفاجأة عن الإصابة بالذبحة الصدرية.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي ، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الذبحة الصدرية تأتي وتذهب لكن مكانها ثابت".


وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الذبحة الصدرية لا تأتي إلا في منتصف الصدر وإذا أتت في مكان آخر فإنها ليست ذبحة صدرية".


وأضاف: "الذبحة الصدرية تأتي بعدة صورة سواء حموضة، أو حجرة على الصدر أو  سكينة، ولا تأتي أبدا في شكل الوخز فإن هذه الصفة بعيدة عن الذبحة الصدرية تماما".


وأوضح: "من أسباب الخلل في ضربات القلب قد ترجع إلى الشريان التاجي، أو مشكلة في صمام القلب، أو امتداد في الأذين الأيسر، أو بسبب أدوية، أو نشاط في الغدة الدرقية".
 

الحالات الحرجة قصر العيني حسام موافي القصر العينى أدوية طب الحالات الحرجة ذبحة صدرية الشريان التاجي الذبحة الصدرية

ترشيحاتنا

حياة كريمة تسدد ديون جرجس وتدعمه بـ ورشة لإصلاح الدراجات

مفتي الجمهورية: لابد من الرجوع للطبيب الثقة في الحالات التي تتطلب الإفطار

قاتل للنفس الأخير.. ماذا قال المسماري إرهابي الواحات عن بطولة ضابط مصري

أدعية ليلة القدر عند سماع أذان المغرب .. 59 دعاء رددها النبي ليلة 27 رمضان

بينها القاهرة والإسكندرية.. الطيران السعودي يستأنف رحلاته لـ 43 مطارا دوليا

دعاء إفطار الصائم عند غيره .. 9 كلمات حث عليها النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

تطور خطير.. الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه|شاهد

إصابة ثلاث أشخاص بينهم أمينى شرطة فى انقلاب سيارة على طريق جمصة

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط الأمطار.. شاهد

عامل ينتحر بالدقهلية رفضت والدته زواجه لصغر سنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ