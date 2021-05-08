حسام موافي يكشف مفاجأة عن الإصابة بالذبحة الصدرية.. فيديو

الإصابة بالذبحة الصدرية

كشف الدكتور حسام موافي ، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الذبحة الصدرية تأتي وتذهب لكن مكانها ثابت".



وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الذبحة الصدرية لا تأتي إلا في منتصف الصدر وإذا أتت في مكان آخر فإنها ليست ذبحة صدرية".



وأضاف: "الذبحة الصدرية تأتي بعدة صورة سواء حموضة، أو حجرة على الصدر أو سكينة، ولا تأتي أبدا في شكل الوخز فإن هذه الصفة بعيدة عن الذبحة الصدرية تماما".



وأوضح: "من أسباب الخلل في ضربات القلب قد ترجع إلى الشريان التاجي، أو مشكلة في صمام القلب، أو امتداد في الأذين الأيسر، أو بسبب أدوية، أو نشاط في الغدة الدرقية".

